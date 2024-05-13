Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه ‌‏ما أدى لاصابتها بشكل مباشر وتدميرها وقتل وجرح طاقمها‏

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله يُعلن استهداف دشم ‏وتحصينات موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وبالقذائف المدفعية ‏
lebanon 24
13/05/2024 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يُعلن استهداف مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة‏
lebanon 24
13/05/2024 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن استهداف ‏موقع المالكية بصواريخ "بركان" وتحقيق إصابة مباشرة
lebanon 24
13/05/2024 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه بشكل مباشر
lebanon 24
13/05/2024 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:29 | 2024-05-13
11:28 | 2024-05-13
11:27 | 2024-05-13
11:26 | 2024-05-13
11:26 | 2024-05-13
11:25 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24