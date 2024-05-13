رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: إستمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين هو نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات

Lebanon 24