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ميقاتي: نُجدّد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار خلال جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:42
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