ميقاتي: نُجدّد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار خلال جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء

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