ميقاتي: لا مجال إلا للأمل ولا مجال إلا للعمل وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي

Lebanon 24