وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤولون عسكريون مصريون يلغون بشكل مفاجئ اجتماعا مع نظرائهم الإسرائيليين في إشارة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

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