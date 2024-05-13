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الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة بعد أسابيع من اعتقالهم في ظروف قاسية (شبكة قدس)

Lebanon 24
13-05-2024 | 05:04
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