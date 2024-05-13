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سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خضناها في محور التقدم شرق جباليا (الميادين)

Lebanon 24
13-05-2024 | 05:18
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