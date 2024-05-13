Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تتبنى استهداف منشآت للطاقة في غرب روسيا (وكالة الصحافة الفرنسية)

Lebanon 24
13-05-2024 | 05:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مسؤول أممي: اجتياح إسرائيل رفح جنوبي غزة سيكون مأساة تفوق الوصف
lebanon 24
13/05/2024 18:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأوكراني: روسيا هاجمت منشآت للطاقة في 3 مناطق أوكرانية
lebanon 24
13/05/2024 18:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت النووية في إيران لم تتعرض لأي ضرر بعد الانفجارات
lebanon 24
13/05/2024 18:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: روسيا تستهدف منشآت أوكرانية للطاقة في ضربات ليلية (الشرق)
lebanon 24
13/05/2024 18:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:32 | 2024-05-13
11:31 | 2024-05-13
11:30 | 2024-05-13
11:29 | 2024-05-13
11:28 | 2024-05-13
11:27 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24