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الدفاع الروسية: قواتنا طورت انتشارها التكتيكي في 4 مناطق داخل خاركيف (العربية)

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:08
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