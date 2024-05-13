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وزير الدفاع الإسرائيلي: فقدنا خلال عام أكثر من 1500 من أبنائنا بينهم 716 جنديا

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:02
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