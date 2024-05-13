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رئيس مجلس إدارة مستشفى الكويت: الطواقم الطبية ما زالت على رأس عملها ولم يتم الاتصال بنا لاخلاء المستشفى (قناة فلسطين)

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:39
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