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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 57 شهيدا و82 مصابا خلال 24 ساعة

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:09
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