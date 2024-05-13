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كتائب القسام: استهدفنا دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 خلف مدارس معسكر جباليا (الجزيرة)

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:14
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