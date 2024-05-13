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3 جامعات سويسرية انضمت اليوم إلى جامعتي جنيف ولوزان في حركة الاعتصام الطلابية دعماً لغزة (الميادين)

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:37
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