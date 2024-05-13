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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 جنود بجراح خطيرة في معارك مختلفة في قطاع غزة خلال اليومين الأخيرين
Lebanon 24
13-05-2024
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10:23
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