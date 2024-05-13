نصرالله: فلسطين اليوم هي القضية الأولى في العالم وبالرغم من الاكاذيب الإسرائيلية حول ما جرى في 7 تشرين الاول فإن 9 دول فقط رفضت إعطاء العضوية الكاملة لفلسطين

Lebanon 24