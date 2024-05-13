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نصرالله: صمود فلسطين اليوم أجبر كل الدول ومن بينها الولايات المتحدة على التكلم عن الدولة الفلسطينية وهذا هو الانتصار الحقيقي
Lebanon 24
13-05-2024
|
10:49
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