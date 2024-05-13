Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان يقول إن أكثر من 1000 عضو من حماس يعالجون في تركيا (رويترز)

Lebanon 24
13-05-2024 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تركية: رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية سيزور تركيا نهاية الأسبوع لإجراء مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/05/2024 21:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا رسخت مكانتها بصفتها الدولة الأكثر تقديما للمساعدات إلى غزة
lebanon 24
13/05/2024 21:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حماس
lebanon 24
13/05/2024 21:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: لا ضغط أميركيا وأوروبيا كافيا على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار بعد قبول حماس مقترح الوسطاء
lebanon 24
13/05/2024 21:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2024-05-13
13:30 | 2024-05-13
13:14 | 2024-05-13
12:52 | 2024-05-13
12:45 | 2024-05-13
12:38 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24