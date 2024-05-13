Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: وزير الدفاع الإسرائيلي "مستهبل ومكتّر" حينما قال قبل مُدة عن إن إسرائيل قضت على نصف مقاتلي "حزب الله"

Lebanon 24
13-05-2024 | 11:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي يبحث مع نظيره الإسرائيلي "هدنة غزة"
lebanon 24
13/05/2024 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات بين وزير الدفاع الإسرائيليّ ونظيره الأميركيّ... ماذا قيل عن "الحزب"؟
lebanon 24
13/05/2024 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي عن اغتيال قادة "الحزب": الفترة المقبلة ستكون حاسمة
lebanon 24
13/05/2024 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل حسين عزقول وهو ناشط كبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
13/05/2024 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:40 | 2024-05-13
13:35 | 2024-05-13
13:30 | 2024-05-13
13:14 | 2024-05-13
12:52 | 2024-05-13
12:45 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24