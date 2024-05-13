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نصرالله: هناك قوى سياسية في لبنان كانت تعارض سابقاً عودة النازحين لكنها الآن بدّلت مواقفها
Lebanon 24
13-05-2024
|
11:29
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