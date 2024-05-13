نصرالله: إجتماع مجلس النواب يوم الأربعاء هو فرصة لتقديم الطروحات العملية لحل أزمة النازحين السوريين ونأمل ألا تتحول الجلسة إلى مجال للمزايدات وتسجيل النقاط

Lebanon 24