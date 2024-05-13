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نصرالله: الجميع يعرف أن الذي يتحمل مسؤولية أزمة النازحين السوريين هي الولايات المتحدة وأوروبا

Lebanon 24
13-05-2024 | 11:31
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نصرالله: حل أزمة النازحين السوريين يبدأ بفتح البحر والضغط على أوروبا وأميركا
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13/05/2024 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/05/2024 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/05/2024 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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