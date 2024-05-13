نصرالله: في السابق سعينا إلى إعادة النازحين السوريين المنتمين لمنطقة القصير لكن بعض المنظمات والجمعيات واجه ذلك لأنه لا يريدُ عودة هؤلاء إلى مناطقهم

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