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نصرالله: التواصل اللبناني مع الحكومة السورية هو أساسي ولا يمكن أن تتم عملية إعادة النازحين إلى بلدهم من دون تلك الخطوة

Lebanon 24
13-05-2024 | 11:34
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ميقاتي: عبرّنا أولاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بادارة أزمة النازحين السوريين في لبنان وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوض
lebanon 24
13/05/2024 21:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب الوصول إلى إجماع وطني في لبنان حول حل أساسي نؤيده وهو فتح البحر أمام النازحين السوريين وكثر يرغبون بالهجرة
lebanon 24
13/05/2024 21:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إذا كان مجلس النواب يريد إعادة النازحين فعليه أن يطالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا ومطالبة أوروبا أيضاً برفع العقوبات عن دمشق
lebanon 24
13/05/2024 21:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
13/05/2024 21:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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