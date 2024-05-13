نصرالله: إذا كان مجلس النواب يريد إعادة النازحين فعليه أن يطالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا ومطالبة أوروبا أيضاً برفع العقوبات عن دمشق

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