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الخارجية الأميركية: نعمل مع إسرائيل والشركاء لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة (الحرة)

Lebanon 24
13-05-2024 | 13:30
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