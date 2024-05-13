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البيت الأبيض: التهديد الذي تمثله إيران ووكلاؤها على إسرائيل والاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية واضح (الشرق)

Lebanon 24
13-05-2024 | 14:48
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