Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي: نتوقع لقاءً مباشرًا مع المسؤولين الإسرائيليين في غضون أيام وليس أسابيع (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-05-2024 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي يبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليين أنّ ثمة شروطا إنسانية تسبق الهجوم البري في رفح
lebanon 24
14/05/2024 00:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مستشار الأمن القومي الأميركي يؤجل رحلته إلى السعودية التي كان من المقرر القيام بها اليوم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/05/2024 00:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: علقنا إرسال القنابل الكبيرة لإسرائيل ومن الخطأ شن عملية عسكرية كبرى في رفح (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2024 00:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أكد أن إسرائيل تأخذ المخاوف الأميركية بعين الاعتبار
lebanon 24
14/05/2024 00:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:16 | 2024-05-13
17:11 | 2024-05-13
17:09 | 2024-05-13
17:02 | 2024-05-13
16:36 | 2024-05-13
16:26 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24