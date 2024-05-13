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الخارجية الأميركية: بلينكن جدد التأكيد في اتصال مع نظيره المصري أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة برفح (الجزيرة)

Lebanon 24
13-05-2024 | 15:29
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