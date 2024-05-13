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"بوليتيكو" عن نائب وزير الخارجية الأميركي: لا نعتقد أن استراتيجية إسرائيل الحالية ضد حماس ستؤدي إلى نصر كامل

Lebanon 24
13-05-2024 | 17:11
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