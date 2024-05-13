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الناطق باسم الدفاع المدني في غزة ل"الجزيرة": هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض منزل عائلة كراجة بمخيم النصيرات

Lebanon 24
13-05-2024 | 18:50
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