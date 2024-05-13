Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20

Lebanon 24
13-05-2024 | 19:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 6
lebanon 24
14/05/2024 05:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة إلى 8
lebanon 24
14/05/2024 05:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2024 05:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط غزة
lebanon 24
14/05/2024 05:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2024-05-13
18:51 | 2024-05-13
18:50 | 2024-05-13
18:46 | 2024-05-13
18:38 | 2024-05-13
18:34 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24