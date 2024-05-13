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إعلام فلسطيني: الدفاع المدني بغزة يقدّر أن 100 شخص على الأقل كانوا بمنزل قصفته إسرائيل في مخيم النصيرات

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:46
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