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هيومان رايتس ووتش: إسرائيل شنت 8 هجمات على الأقل على قوافل ومبان إغاثية في غزة رغم تقديم إحداثيات مواقعها (الجزيرة)

Lebanon 24
14-05-2024 | 01:48
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