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قصف مدفعي وغارات للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة (العربي)

Lebanon 24
14-05-2024 | 02:18
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