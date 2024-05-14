Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء قطر: العملية الإسرائيلية في رفح أعادت مفاوضات الهدنة إلى الوراء

Lebanon 24
14-05-2024 | 03:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لا اتفاق على موعد جديد لاستئناف مفاوضات الهدنة والتبادل
lebanon 24
14/05/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان رفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس التركي: العملية الإسرائيلية في رفح جريمة حرب جديدة (الشرق)
lebanon 24
14/05/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الهدنة هي موضوع إنهاء الحرب
lebanon 24
14/05/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:06 | 2024-05-14
06:05 | 2024-05-14
05:58 | 2024-05-14
05:49 | 2024-05-14
05:49 | 2024-05-14
05:43 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24