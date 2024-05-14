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رئيس وزراء قطر: يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة بناء على توافق فلسطيني

Lebanon 24
14-05-2024 | 03:28
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