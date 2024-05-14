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أوبك تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.8% لعام 2024 و2.9%؜ لعام 2025 (الشرق)

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:06
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