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محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل يومي 16 و17 أيار (الشرق)

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:40
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