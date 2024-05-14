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وزير الدفاع الروسي الجديد: لا توجد تعبئة عسكرية في الوقت الحالي لكن التجنيد في الجيش مهمة لها الأولوية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-05-2024 | 07:54
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