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وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في موقع المالكية بالجليل الأعلى جراء إطلاق صاروخين من لبنان
Lebanon 24
14-05-2024
|
08:40
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