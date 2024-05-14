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نائب وزير الخارجية النرويجي: نرى مواقف في حكومة نتنياهو لا تؤدي للوصول إلى حل الدولتين (الجزيرة)

Lebanon 24
14-05-2024 | 09:39
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