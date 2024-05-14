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سماع دوي انفجارات كبيرة في مخيم جباليا تزامناً مع قصف مكثف للطيران الإسرائيلي (العربية)
Lebanon 24
14-05-2024
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