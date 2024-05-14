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وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره اليمني "رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر" (الحدث)

Lebanon 24
14-05-2024 | 10:49
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