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"إندبندنت" عن مسؤولين أميركيين سابقين: واشنطن وفّرت غطاء لإسرائيل لإحداث مجاعة في غزة عبر عرقلة وقف إطلاق النار

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:13
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