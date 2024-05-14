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الهلال الأحمر الفلسطيني: نُحذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار إغلاق المعابر بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:40
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