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"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": لحقت أضرار في محل تجاريّ في مستوطنة أفيفيم شمالي البلاد بعد إصابته بصاروخ موجّه
Lebanon 24
14-05-2024
|
12:32
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