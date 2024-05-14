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"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الأمن سيُناقش الخميس أوضاع الرهائن في غزة وسيطرح سبل إطلاق سراحهم

Lebanon 24
14-05-2024 | 12:50
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