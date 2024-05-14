رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل للـ"أم تي في": ملف النزوح السوري وجوديّ بالنسبة للبنان وأتمنّى الترفّع عن المزايدات فنحن نُريد نتائج ملموسة في هذا الإطار

Lebanon 24