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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل إسرائيلي جراء إصابته بصاروخ مضاد للدروع في أداميت في الجليل الغربي

Lebanon 24
14-05-2024 | 13:08
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